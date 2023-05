Experten: Sannolikt att Sverige utsatts för ryskt spionprogram

USA:s justitiedepartement uppger att man slagit ut en spionprogramvara som ryska säkerhetstjänsten FSB använt under många år för att spionera på ett 50-tal länder världen över.

Spionprogramvaran, som kallas Snake, har planterats in i datorer och har sen via fjärrstyrning kommit åt viktiga dokument som sen förflyttats till Ryssland via ett så kallat peer-to-peer-nätverk.