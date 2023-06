Extrastöd i sommar till barn i fattiga familjer

Så här försöker kommunerna ge barn i utsatta familjer en bättre sommar:

Timrå kommun: För familjer med långvarigt försörjningsstöd kan vi bevilja lite extra för att göra en familjeaktivitet under sommaren, motsvarande vad en låginkomsttagare på orten skulle ha råd med. Summan motsvarar en dagsresa till Furuvik/Järvzoo inklusive inträde, åkband och resa för samtliga familjemedlemmar.

Härnösands kommun: De som har försörjningsstöd får behålla extra bidraget på bostadsbidraget som regeringen beslutat om att förlänga. De kan också ansöka om speciella aktiviteter. Lägret på Aspnäs är gratis för utsatta familjer som är aktuella hos Socialtjänsten.

Örnsköldsviks kommun: Barnfamiljer med långvarigt bistånd, 10 månader eller mer, har möjlighet att ansöka om bistånd till att göra aktivitet/semester en gång per kalenderår. Det som kan beviljas är 2,5% av prisbasbeloppet per vuxen samt 2% av prisbasbeloppet per barn.

Sollefteå kommun: Vi har inget extra medel som är avsett för sommaren.

Och eftersom det kan upplevas som väldigt utpekande att arrangera aktiviteter för en specifik grupp så försöker vi istället arrangera kostnadsfria aktiviteter för alla.

Sundsvalls kommun: En miljon kronor går till ett extra tillägg för barnfamiljer i Sundsvall som lever med försörjningsstöd. Familjerna får 1 000 kronor per barn som en engångsutbetalning i juni. Pengarna avser lovaktiviteter för barnen.

Ånge kommun: Inget generellt extra bidrag utgår för sommaren utan det görs individuella bedömningar om det kommer ansökningar om extra bidrag

Kramfors kommun: Har inte svarat

