Få regioner har vårdplaner för förlossningspsykotiska

När Alice föds så går det ett par veckor innan hennes mamma, Sandra, drabbas av en förlossningspsykos. Det är ett sällsynt akut tillstånd som innebär en förhöjd självmordsrisk. När Sandra läggs in för vård anpassas medicinen för att kunna fortsätta ge Alice bröstmjölk. Men sen finns ingen plan för hur det ska gå till. Bland annat blir Sandra hänvisad till att sitta i foajén för att träffa sitt spädbarn.



– Det var inte alls anpassat för en nybliven nyförlöst mamma som hade hel-ammat fram till den dagen hon blev inlagd där, säger hennes syster Christine.

Rutiner för psykvård av nyblivna mammor saknas

Sandra lever inte idag och det är därför hennes syster Christine berättar. På avdelningen där Sandra vårdades saknades rutiner för mammor precis som på många av landets övriga psykiatriska avdelningar. 17 av 21 regioner har svarat på Kalibers enkät. Fyra av dem har en vårdplan och tre har särskilda rutiner för hur det ska gå till när ett spädbarns mamma behöver läggas in i psykiatrin.



I Halland har man tydliga rutiner för när en mamma med ett spädbarn läggs in på psykiatrin. Där gör man i ordning ett särskilt rum där barnet och den andra föräldern också kan läggas in och finns ingen ytterligare föräldrar så ordnar man extra vak för barnet.



– Det är viktigt för anknytningens skull att mamma och barn får vara tillsammans så mycket som möjligt, säger sjuksköterskan Maria Linde.

Nationella riktlinjer efterfrågas

Flera regioner menar att den här patientgruppen är för liten för att ha särskilda rutiner kring och att de inte har resurser för det. Just därför menar Ing-Marie Wieselgren, projektledare på Uppdrag Psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att Socialstyrelsen som myndighet borde ta fram rutiner.



– En samlad bästa möjliga kompetens just nu, vad är den? Och det kan man få om man har nedskrivna rutiner och om man har någon typ av vårdprogram som är nationellt och som man kan hålla sig i lite.



Sandra vårdades på en psykiatrisk klinik i södra Stockholm i början av 2020. Sedan dess har kliniken åtgärdat flera saker säger Svante Nyberg, verksamhetschef. Men han tycker att nationella rutiner för den här typen av patienter borde finnas för klinikerna i landet att luta sig emot.



– När det gäller tillstånd som är farliga och där det kan förekomma allvarliga risker med i bilden så är det klart att då är också nationella riktlinjer värdefulla, säger Svante Nyberg.

Christine och Sandra heter egentligen något annat.