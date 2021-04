Få universitet och högskolor har märkt av en ökning i studieavhopp

Sedan den 18:e mars förra året har studenter i Sverige till stor del studerat på distans. Att det här har haft en negativ inverkan på många studenters välmående har det kommit flera rapporter om, men ser man till antalet avhopp från program nu under våren så verkar det som att studenterna håller ut.



I en enkät som Ekot skickat ut till 30 universitet och högskolor i Sverige och som 21 svarat på, säger 14 att de inte har haft någon ökning i antalet avhopp under årets två första månader jämfört med samma period i fjol. Sex stycken säger att de har haft en ökning – men de flesta understryker att den är liten och att det inte går att säga om den beror på pandemin.

– Vi har tidigare sett att det är fler avhopp på rena distansutbildningar än på klassisk campus-utbildning, så det var en farhåga att nu när allting mer eller mindre blir distans, att vi skulle falla tillbaka till den nivån. Men så har det inte blivit. Även om antalet avhopp ökat lite grann, säger Fredrik Georgsson, kvalitetsutvecklare på Umeå universitet, där det under årets två första månader har hoppat av 80 fler studenter från program än under samma period förra året.



Flera universitet och högskolor uppger för Ekot att de inte heller under förra året märkte av någon ökning i antalet avhopp. På Chalmers tekniska högskola i Göteborg hade man till exempel omkring 20% färre avhopp jämfört med 2019.



En fråga som några ställer sig nu är om fler istället kommer avbryta sina studier när samhället återgår till det normala, men det tror inte 20-åriga Jacob Welander som började plugga teknisk fysik på Chalmers förra året.

– Jag har hört många som resonerat så att ”nej, det är inte värt att hoppa av nu innan jag har känt hur det är att plugga på riktigt”, utan man vill ändå ge det en chans, säger Jacob Welander.