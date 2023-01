Det blev fyra norrmän i topp i herrarnas masstart i skidskyttets världscup i Ruhpolding. Johannes Thingnes Bö tog sin nionde seger för säsongen (av tolv möjliga).

För svensk del blev det ett fall framåt, men ändå en bit upp till pallen. Sebastian Samuelsson var med och slogs om segern inför det sista skyttet, men bommade två skott och det blev till slut en sjundeplats för Samuelsson, en minut från segern.

Jesper Nelin stannade även han vid två bom och blev 14:e. För Martin Ponsiluoma fortsatte dock mörkret på skjutvallen. 27-åringen missade fem skott och slutade på 26:e plats.

Resultat masstart (h) Ruhpolding:

1) Johannes Tingnes Bö, Nor

2) Vetle Sjåstad Christiansen, Nor +19,3

3) Sturla Holm Laegreid, Nor +35,3

7) Sebastian Samuelsson, Sve +59,3

14) Jesper Nelin

26) Martin Ponsiluoma