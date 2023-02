Fatoş Kaytan: Humanitrno zutipe chi ulavolpe e romenge andi Turska

Ando Hatays centrum train cirka 12 000 rom si cirka 2 000 khera romane ando than savo bushol "Çalgı Çadır ulica" thaj Aksaray kaj train but roma e Roma.

Numa si manusha asve mange te den dumo thaj te zutin, numa katar o barao jorbävngi vaj e phuvajko kheljipe vi e droma si phanlje thaj gado kerol but phare te den zutipe vi e romenge katar e romani organizacia.

Jekh javer probljemi so si mothol kaj, si but phare te ingara o humanitarno zutipe po than phenol Fatoş Kaytan, si romani akativist thaj sherutni ando kedipe pa e initaiv e terne romneg andi Turska.