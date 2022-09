FBC Kalmarsunds landslagsback fortsatt avstängd

FBC Kalmarsunds landslagsback Tobias Lindström är fortsatt avstängd från spel i Superligan. Det meddelade Juridiska nämnden under torsdagen.

Tobias Lindström befinner sig just nu under utredning efter en incident som skedde under bortamatchen mot Helsingborg den 21 september. Beslut kring avstängningen väntas komma i början av nästa vecka, meddelar FBC Kalmarsund på sin Facebooksida.

– Vi är förvånade över att händelsen bedöms kunna leda till en längre avstängning än den match som Tobias redan har varit avstängd. Vidare är det olyckligt att processen tar så lång tid, vi hoppas att Tobias snart är i spel igen, säger klubbchef Per Viberg.