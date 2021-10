Fem gånger så många skadeanmälningar om översvämningar i sommar

15 000 anmälningar gällande översvämningar har kommit in till de fyra största försäkringsbolagen den här sommaren. En stor del rör de kraftiga skyfallen som drabbade Gävle för två månader sen. Där har många ännu inte kunnat flytta tillbaka till sina vattenskadade hem. En av de är Sarah Forslund i området Hemsta i Gävle som fick sin lägenhet totalförstörd av översvämningen.



- Det är ju inte bara att lägenheten har blivit drabbad, utan det är ju alla saker, alla kläder, alla minnen som inte går att ersätta. Visst får man ut från försäkringen men de gör ju avdrag och det blir inte mycket kvar och för de pengarna ska man bygga upp ett helt nytt hem, säger hon.



Den här sommaren fick de fyra största försäkringsbolagen, Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-hansa och If in cirka 15 000 anmälningar gällande översvämningar. Kostnaderna för skadorna väntas överstiga en miljard kronor. Det visar Ekots genomgång.

Enligt branschorganisationen Svensk försäkring är snittet för översvämningsskador drygt 3000 anmälningar på ett helt år.

Folksam har haft mer än tio gånger så många skadeanmälningar den här sommaren än vad de vanligtvis har under ett år.



- Det är ovanligt med så mycket som det har varit i år. Men vi ser ändå att det ökar över tid med skyfallsskador och naturskador över huvud taget. Det har mer än fördubblats de senaste tre decennierna. Men det här är ett extremt år, säger Carina Aho Laitinen, sektionschef för skador på Folksam.



Ungefär hälften av sommarens anmälda skadorna skedde i samband med skyfallen i Gävleborg i augusti.



- Det var en väldigt stor händelse och det är en händelse som vi har haft förut, och det är en händelse som vi kommer se mer av i framtiden så det här är något vi får vänja oss vid. säger Staffan Moberg, jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk försäkring.