Fick tre "mentala breakdowns" – övertalades att stanna kvar

Produktionerna bakom realityserier använder övertalning och påtryckningar för att få deltagarna att stanna kvar, trots att deltagarna sagt att de vill lämna och mår dåligt psykiskt. Det visar P3 Nyheters granskning.

En deltagare berättar att hon ville lämna Paradise Hotel flera gånger på grund av att hon mådde väldigt dåligt inne i huset. Hon fick återkommande panikattacker men fick höra att det skulle bli svårt att klippa hennes avhopp snyggt i tv.

Rosinja Hoffe fick tre "mental breakdowns" under sin tid i Temptation Island och hon vill åka hem samtliga gånger.

– Jag kände ju verkligen att jag blev pressad eftersom jag ville ju åkt hem ganska tidigt i programmet. Men de tyckte väl att jag tillförde någonting bra som dom tyckte var bra så de försökte få mig att hålla mig kvar liksom, säger hon.

Flera tidigare deltagare i bland annat Paradise Hotel, Big Brother och Temptation Island berättar att de känt sig pressade över att vara kvar trots att man mår dåligt psykiskt och att produktioner bland annat har påmint om att deltagarna är där för att göra ett jobb.

Produktionsbolaget Mastiff ligger bakom Paradise Hotel och i ett mejl till P3 Nyheter skriver deras vd Matilda Snöwall att om någon av deltagarna mår dåligt ska de få stöd. Men även att det ska finnas en ständig dialog mellan produktionsteamet och deltagarna, vilket hon uppfattar att det gör. Hon skriver även att det här är frågor som de har med i deras pågående interna arbete kring programmet

Jessica Linnman är kommunikationsdirektör på Discovery networks som är programbeställare av bland annat Temptation Island och ex on the beach säger att de alltid försöker diskutera med deltagaren och göra det bästa för situationen.

– Vi försöker inte att övertala någon till att stanna men man kan heller inte lämna ett jobb undan en fullgod anledning. Är det så att det har hänt något och att man har mår dåligt, då tar vi det på största allvar, säger hon