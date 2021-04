Finalbidrag 1: Looking out – The Maltmen

The Maltmen bildades våren 2015 då ett gäng musiker samlades på ett svettigt loft i Stenkyrka. Visionen med musikprojektet var jordnära och lättsamt – bandet skulle åka runt med traktor och vagn och spela låtar de gillade för människor runt om på ön.

Sångaren i bandet, Erik Nehro, är en rutinerad P4 Nästa-artist som vunnit Gotlandsfinalen två gånger med bandet Moon & Moonshine.

Looking out är The Maltmens första trevande försök att skapa något eget.