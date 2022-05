Finalist 1: Pontiaque – Ta min hand

Pontus Holmqvist aka Pontiaque är en låtskrivare och artist från Göteborg. Musik har alltid funnits nära in på livet då hans far arbetat som musiker under uppväxten. Hjärntvätt i form av Beatles och mystisk fusionjazz började tidigt.

2020 efter ett par år utomlands introducerades Pontus för Spoken-Word-Poesi, som sedan introducerades för hans gitarr, och Pontiaque föddes.

Texterna handlar om balansen mellan ljus och mörker, våra inre änglar och demoner, och värdet i att hitta en meningsfull väg i livet.

Rösta på Pontiaque – Ta min hand: Smsa 1401 till 72020 eller ring 0991-1401

Förutom rösterna kommer en jury att vara med och utse vinnaren av P4 Nästa Göteborg