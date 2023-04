Finalist 1: Rebecka Karlsson - All around the world

Kalle Rydberg och Emil Vaker har gjort text och musik till låten All around the world. Den handlar om att vi måste ta hand om vår värld tillsammans. Rebecka beskriver låten som hoppfull och poppig och att det är en glad låt som får en att vilja dansa.

Så röstar du

Finalist 1: All around the world - Rebecka Karlsson

Vill du rösta på bidraget sms:a 2101 till 720 20 eller ring 099-12101

Du kan rösta max tio gånger/abonnemang. Kostnaden är 1 kr/röst + eventuell trafikavgift.