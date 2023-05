Finalist 2: Maja and the Missing Orchestra – Trust

”Maja and The Missing Orchestra”, eller Maja Granberg, är en 27-årig artist född och uppvuxen i Umeå, numera bosatt i Göteborg. Influerad av artister såsom Regina

Spektor, Fiona Apple – och självklart – The Beatles, skapar hon musik som sträcker sig från lekfull och en aning okonventionell ända ut till något så konventionellt som en ren och skär radiodänga. Olika tappningar av pop helt enkelt, med texter och melodier som tenderar att etsa sig fast.

År 2020 vann Maja Göteborgs P4-Nästa tävling, och har därigenom fått sina låtar spelade i radio. Hennes motto är att när du spelar in musik kan du göra så mycket mer än du kan göra live, lägga till en hel orkester till exempel. På senare år har Maja dykt djupare in i musikproduktionens värld, och förutom att skriva sina egna låtar, producerar hon även låtar åt sig själv och andra.

Rösta på Maja and the Missing Orchestra – Trust: Smsa 1402 till 72020 eller ring 0991-1402