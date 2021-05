Finalist 2: Mejram – Kick me out of the gang

Mejram är ett Göteborgsbaserat folkpopband, skivaktuella hösten 2019. Soundet är en blandning av pop och svensk och amerikansk folkmusik. Mejrams musik är tvåspråkig, känsloladdad, och kärleksfull.

Bandet startades våren 2016 på Högskolan för scen och musik i Göteborg, och består av Jonatan Hansson, Amanda Frisk, Marcus Fenn och Gabriella Josefsson.

Rösta på Mejram – Kick me out of the gang: Skicka texten p4gbg [mellanslag] låt2 till 72250. (1kr/röst + eventuell trafikavgift)

Att inte bemöta våld med våld, är vad låten "Kick me out of the gang" handlar om. En slags konflikthantering i stämsångsformat. Kick me out of the gang" är skriven och komponerad av Mejram's Amanda Frisk, som också skrivit låtar som "Skakningar" och "Erase you"