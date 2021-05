Finalist 3: TOPIA – Take me back

TOPIA är en Göteborgsbaserad popduo som består av Patricia Lundblad och Karl Arheden. Duon träffades på en musikskola i London och har sedan dess samarbetat inom musiken.

2016 bestämde de sig för att starta en duo och fokusera på popmusik; något de blev inspirerade av under sin barndom på 90-talet. I sitt skrivande idag kombinerar de sina influenser från rock, pop och även från 80-talet.

Några favoriter är Tears For Fears, Madonna, Van Halen och nyare band som The 1975 och Fickle Friends. De skriver, komponerar och spelar in allt själva hemma i Patricias gamla flickrum där de byggt upp en enkel hemmastudio. Just nu varvar de musicerandet och låtskriveriet med sina arkitekt- och läkarstudier.

Rösta på TOPIA – Take me back: Skicka texten p4gbg [mellanslag] låt3 till 72250. (1kr/röst + eventuell trafikavgift)

Take Me Back tar oss tillbaka till den glittrande 80-talet. Funkiga gitarrer, fylliga trummor och härliga synthar.

Take me back var en av de första låtar som TOPIA gjorde tillsammans. Men av någon anledning hände aldrig något mer med den, utan den glömdes bort på en hårddisk någonstans. Under 2020 hittade duon tillbaka till låten och tänkte: "Hallå, den här texten och innebörden av låten är verkligen hur vi känner oss just nu under denna pandemi!"