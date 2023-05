Finalist 4: Ajk – Faller igen

Så röstar du:

Sms:a eller ring fram till den 31 maj.



Artist 1 - Ella Frick - Take Your Time (Växjö)

Tel: 099- 120 01

Smsa: 2001 till nummer 720 20



Artist 2 - Johan Persson - Rain Pouring Down (Ljungby)

Tel: 099- 120 02

Smsa: 2002 till nummer 720 20



Artist 3 - YÜNG featuring Linnea S - Galaxies (Tingsryd)

Tel: 099- 120 03

Smsa: 2003 till nummer 720 20



Artist 4 – Ajk - Faller igen (Ljungby)

Tel: 099- 120 04

Smsa: 2004 till nummer 720 20



Artist 5 - Ida Eriksson - Want You Alone (Västorp/Furuby)

Tel: 099- 120 05

Smsa: 2005 till nummer 720 20

Du kan rösta max 10 gånger/abonnemang.

Att rösta kostar en krona per röst + eventuell trafikavgift. Notera att du inte rösta från utlandet.