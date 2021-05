Finalist 4: Lilo – Never let go

Rösta på Lilo – Never let go: Skicka SMS till p4upp (mellanslag) låt4 till 72250 (1 kr/röst + eventuell trafikavgift)

Sångerskan Lillan Axebrink vill kunna påverka samhället med sin musik och belysa ämnen många inte vågar prata om.

– När orden fallen så talar musiken till mig, säger hon.

Låten ”Never let go” framför hon tillsammans med musikproducenten Eric Herly och gitarristen Casper Karlsson från Bålsta.

