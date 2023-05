Finalist 5: Elsa Li Jones – Never Rains in Tokyo

För några år sedan hade Elsa Li Jones en Billboard-etta med låten If You Like it som hon gjorde tillsammans med legenden Stone Bridge. Med sina verk som samlas i berättelsen "SOnGs From a BipOlaR MiNd" finns musik som beskriver hur det är att leva med Bipolär sjukdom – från toppen av eufori till avgrunden fylld av ångest och depression.

Never Rains In Tokyo är beskrivning av den euforiska sidan av Elsa Li Jones. Hur det är att ha eufori, att vara lycklig, att sväva på moln.

