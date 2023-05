Finalist 5: Killer Cashew – What A Life It Could Be

Killer Cashew bildades i en studentlägenhet någon gång under 2020.

Bandets debutalbum, "Sad Songs For Jolly People", släpptes i Februari 2023 och är producerat, mixat och inspelat av bandet själva.

Gruppen beskriver sin musik som en kombination av indiepop och retrorock.

Lyssna i klippet på Killer Cashews låt What A Life It Could Be.