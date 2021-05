Finalist 5: Philip Fritz & Republiken – Större än du tror

Philip Fritz är en artist från Göteborg som tidigare medverkat i P4 nästa. Han vann regionsfinalen i P4 Göteborg 2018. Han har spelat flitigt runt om i landet och de senaste åren har han börjat samarbeta med bandet

Republiken som hittills har resulterat i flertalet livespelningar och en kommande EP. Republiken består av Kevin Wikström, Johan Andreasson, Oscar Jonsson och Albert Lorenz.

Republiken är ett nytt band som är sprunget ur medlemmar från bandet Down Under You från Alingsås. De har ännu inte släppt någon musik, men jobbar flitigt med att skriva låtar. Philip Fritz släppte sitt självbetitlade debutalbum år 2017 och har sedan dess släppt en singel och jobbar på ett nytt album.

Rösta på Philip Fritz & Republiken – Större än du tror: Skicka texten p4gbg [mellanslag] låt5 till 72250. (1kr/röst + eventuell trafikavgift)

Låten "Större än du tror" är den tredje singeln från Philip Fritz och Republikens kommande EP. Låten är en snabb popdänga på svenska.