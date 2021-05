Finansinspektionen kallar Avanza till möte: “Blev bekymrad“

Finansinspektionen kommer att kalla till ett möte där Avanza ska redogöra för sin hantering av kundernas användaruppgifter.



– Därefter tar vi ställning till om det finns anledning för oss att göra någonting mer, säger Karin Lundberg.



Ekot har uppmärksammat två brister på Avanzas webbplats som gjort det möjligt att identifiera kunder i banken.



Ekot har också lyckats koppla flera makthavare i offentlig sektor till konton i banken.



Efter intervjuerna med Ekot har banken täppt till hålen på sin webbplats, och ska nu se över de befintliga kundernas användarnamn.



Finansinspektionens tillsyn gäller även it-säkerhet, men Karin Lundberg säger att den frågan inte legat högst på myndighetens dagordning.



– Vi har de senaste åren inte haft möjlighet att prioritera specifikt den här frågan. Däremot gör vi en hel del tillsyn av it-säkerhet i allmänhet och det här är något som naturligtvis kommer in där.



Så sent som på torsdagsförmiddagen har Ekot kunnat identifiera flera kunder i Avanza via bankens webbplats.



Flera experter säger att banken därmed kan ha brutit mot banksekretessen, som är omfattande och även skyddar uppgifter om huruvida någon är kund i en bank.

Finansinspektionen vill ännu inte säga om sekretessen har brutits. På Twitter har banken skrivit att banken "absolut inte" har gjort det.

Senare säger Avanzas vd Rikard Josefson att han inte är säker på den saken.



– Nej, det kan jag absolut inte vara utan den frågan måste vi titta på nogsamt, vilket vi gör. Men med den information jag har här och nu, så är min bedömning att det inte gör det. Men det kan naturligtvis förändras eftersom vi jobbar med frågan.