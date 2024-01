Thomas Morell (SD) har föreslagit att riksdagens trafikutskott bjuder in Trafikverket för att svara på frågor kring händelsen på E22.

Nu sluter även KD, C, Mp och V upp och vill bjuda in generaldirektören, men såväl C som Mp och V anser att det är fler aktörer som borde höras, inte minst om hur samordningen fungerade.