Hashtaggen book tok på sociala medier-plattformen Tiktok har lockat unga till läsning och det har också märkts i försäljning, men en brittisk rapport visar att fler unga faktiskt hittar lästips via videoklipptjänsten Youtube rapporterar The Guardian .

Av de tillfrågade 14-25-åringarna som hittade böcker att läsa via sociala medier så var det 34% som hittade dem via Youtube medan 32% hittade via Tiktok.