Flera inbrott i lador i Uppvidinge kommun har anmälts under onsdagskvällen. Dels i Möcklehult och dels i Lenhovda.

Enligt polisen har misstänkta inbrottstjuvar tagit sig in i ladorna för att stjäla saker. Just nu är det oklart vad som stulits enligt polisen som inte utesluter att fler inbrott kan ha inträffat i Uppvidinge under onsdagen.