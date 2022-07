Strax innan klockan tio under lördagsmorgonen kom det in ett larm om ett inbrott i en föreningsgård i Nybro kommun där någon brutit upp två dörrar och tagit sig in.

Polis kom till platsen och väl där uppmärksammades patrullen på att det också varit inbrott i flera personbilar i närheten av gården.

Vad som stulits är inledningsvis okänt. Polispatrullen är på platsen för spårsäkring och anmälningsupptagning.