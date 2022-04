Flera svenskar drabbade i internationell bedrägerihärva

Det var för drygt två år sedan som Eva Nilsson först kom i kontakt med vad som påstods vara ett företag men namnet Qteck, via en annons på sociala medier. Personer från Qteck ringde upp henne och övertygade henne om att ta lån för att investera i bland annat kryptovalutor. När investeringarna såg ut att ha gått dåligt övertalades hon att låna ännu mer.

– Till slut så blev det de ju att jag grät och bönade och bad att jag ville sluta. Sedan slutade de att höra av sig, och jag kunde inte få tag på dem. Och då förstod jag att jag hade blivit lurad.

Kaliber har hittat 42 polisanmälningar som gäller Qteck, och kan se att svenskar ska ha blivit lurade på åtminstone runt 20 miljoner kronor.

Qtecks hemsida ligger nu nere, och vi har försökt nå Qteck via telefon och mail utan resultat. Och på företagets adress i skatteparadiset S:t Vincent och Grenadinerna är det ingen som har hört talas om Qteck.

– So you never heard about Qteck? Never?

Men Kaliber kan nu avslöja att Qteck just nu utreds av tysk polis i en av de största härvorna som tyska myndigheter någonsin stött på. Åklagaren Manuel Recha berättar att bedragarna genom påhittade företagsnamn med tillhörande hemsidor har lurat till sig mer än motsvarande fem miljarder svenska kronor från personer runt om i världen.

Eva har idag lån på över 900 000 kronor – pengar som hon inte klarat av att betala tillbaka. Hon lever idag på existensminimum.

– Det är knapert, men det får gå.