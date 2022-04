Flera svenskar har lurats på pengar: ”Polisens kapacitet är inte är god”

– Då blir det inte som vi ser här, att anmälningar läggs ned automatiskt för att den lokala polisen inte ser att det är en del av ett större mönster, plus att de inte har resurserna att ta sig an internationell kriminalitet, som det här egentligen är.



”There is no reason for you to wory, that is what I am trying to explain to you, there is no reason for you to worry.” (ur ett inspelat bedrägerisamtal)



Så här lät det under ett av samtalen som ringts av den internationella bedrägeriliga som enligt tyska åklagare ska ha lurat till sig över motsvarande fem miljarder svenska kronor världen över.

Svenskar lurade på 20 miljoner kronor

Kaliber har kunnat avslöja att åtminstone ett fyrtiotal svenskar ska ha lurats på totalt runt 20 miljoner kronor. Men anmälningarna har hanterats lokalt av polisen ute i regionerna. Fler poliser och mer spetskompetens inom myndigheten - det är partierna överens krävs för att komma åt de internationella bedrägeriligorna.



– Man skryter från regeringens sida om hur man har byggt ut polisen, samtidigt som vi varje vecka får bevis för att den är underdimensionerad, säger Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson.



Liberalerna skriver i ett mail att EU:s brottsbekämpande samarbete behöver fler befogenheter. Miljöpartiets Martin Marmgren trycker på att samordningen av bedrägeribrott måste bli bättre.



– Det är uppenbart att polisens kapacitet att hantera de här ärendena inte är tillräckligt god, skriver han.

Snecker (V): ”Föråldrade system”

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker menar att polisens it-system måste moderniseras så att det blir lättare att hitta samband mellan olika anmälningar.



– Det är ju väldigt föråldrade och gamla system. Det här måste uppgraderas.



Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Tobias Andersson menar att de tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna har sett till att ge polisen 300 miljoner för att just höja den tekniska kompetensen i budgeten de fick igenom i höstas.



– Det skulle ju exempelvis kunna investeras i en bättre kompetens i att utreda denna typ utav brottslighet.



Moderaterna har inte återkommit för en intervju och justitieministern Morgan Johansson avböjer att kommentera med hänvisning till att det här är operativa frågor för myndigheten.