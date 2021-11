Förarens egna ord efter urspårningen: “Det ser inte bra ut“

"Kom körandes med 9942, osäker på exakt hastighet men skulle tro att det var kring största tillåtna hastighet 60 kilometer i timmen, när jag hör hur loken börjar gå lätt och jag förväntar mig att få en liten knuff av vagnarna. Men i stället blir det nödbroms och tåget stannar väldigt tvärt."

Så börjar lokförarens nedskrivna rapport om den uppmärksammade urspårningen norr om Gällivare för två veckor sen, när 38 vagnar lastade med malmpellets från LKAB på väg till Narvik i Norge spårade ur mellan Sikträsk och Lina älv.

Nya bilder och filmer som Ekot tagit del av, tagna med drönare strax efter urspårningen, visar förödelsen från ovan. Det vita lätt snötäckta landskapet breder ut sig långt åt alla håll. Mitt i bilden - ett svart streck som delar landskapet, det är godsvagn efter godsvagn som står rakt och prydligt på spåret. I den främre delen av tåget, närmare de två loken finns resterna av de 38 urspårade vagnarna ihoptryckta i en hög inte större än 50 gånger 20 meter.

Haverikommissionens utredare Eva-Lotta Högberg, som var på plats i en vecka, beskriver urspårningen som mycket kraftig och att smällen därför vanställt vagnarna.

– Det var ju en ganska rejäl urspårning, får man ju säga. En hel del järnvägsfordon som har trycks ihop och också tryckts ner i marken.

Tryckts ner i marken?

– Ja, precis. I och med att de tryckts ihop på en väldigt kort yta så hade de också tryckts ner i banvallen.

Efter att ha tittat på hjulaxlar, delar av rälsen och själva urspårningsplatsen så har nu haverikommissionen gått in i nästa fas. De har bland annat tagit del av lokens registrerade hastighet under färden, för att kunna bedöma om hastigheten kan vara en bidragande orsak till händelsen. De begär också in dokumentation om underhåll och besiktningar av banan och ska granska dem.

– Det kan man se är ju till exempel är om det varit några indikationer i förväg på att det fanns något problem som kan ha bidragit till urspårningen.

Är det någonting som ni kan säga redan nu?

– Inte i nuläget, vi håller på att begära in den här informationen.

Ekot har läst förarens egna beskrivning om vad som hände - en rapport som skrevs dagen efter urspårningen. Efter att tåget nödbromsade så förstod inte föraren till en början att tåget spårat ur. Det var tidigt på morgonen och mörkt - och misstanken föll först på att det blivit något fel på bromsarna:

"Kollar sen ut genom sidofönstret från förarplatsen och där ser jag att en kontaktledningsstolpe ser ut att luta mot vagnarna."

Så fort det var säkerställt att strömmen på den delsträckan var helt avstängd så gick föraren ut för att titta. Det hade då börjat ljusna något, står det i rapporten.

"Jag ringer upp fjärren och meddelar att det inte ser bra ut. Behövde inte gå speciellt långt för att se att jag spårat ur."

Haveriutredaren Eva-Lotta Högberg säger att de just nu väntar på allt de begärt att ta del av, och hon tror det kommer ta lång tid innan utredningen är klar.

– Vi har ju som generell målsättning att bli klara inom tolv månader. Och det är ungefär där som en så här pass komplex utredning brukar ligga på också.