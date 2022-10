Föreningar får akutstöd – en första insats

Föreningar som får ta del av stödet

Följande föreningar kommer att få ett extra ekonomiskt bidrag från Halmstad kommun:



• Getinge IF

• Getinge Motorklubb

• HGH FC

• Halmstad kanotklubb

• Kvibille BK

• Kvibille RK

• MCK Hallandia

• Sennans IF

• Styringe stall

• Trönninge IF

• Vapnö IF

Källa: Halmstad kommun.

