Författaren Joan Didion är död

Den amerikanska författaren och journalisten Joan Didion har avlidit, rapporterar The New York Times. Enligt hennes förläggare dog hon på torsdagen i sitt hem i New York i sviterna av Parkinsons sjukdom.

Didion var ett av de främsta namnen inom new journalism och skrev essäer och reportageböcker. Hon gav också ut flera romaner som handlar om kvinnornas frigörelse men som främst uppehåller sig vid dess negativa effekter, däribland "Run River" 1963 och "Lagt kort" 1970.

Didion skrev också den uppmärksammade självbiografiska sorgeskildringen "Ett år av magiskt tänkande" 2005, som handlar om året efter maken John Gregory Dunns död. Uppföljaren "Blå skymning" 2012 handlar om dotterns död och de båda böckerna ligger till grund för en pjäs som hade urpremiär på Broadway med Vanessa Redgrave i huvudrollen 2007.

"Ett år av magiskt tänkande" har även dramatiserats och spelades 2014 så väl på Teater Galeasen som på Dramatens Lilla scen med Ingela Olsson i huvudrollen.

2017 kom en Netflix-dokumentär om författaren regisserad av Griffin Dunne, brorson till Didions bortgångne make. Didion porträtteras genom intervjuer med vänner till henne såsom Vanessa Redgrave, Patti Smith, Bret Easton Ellis och Graydon Carter.

"Det är en enorm ära att få möjligheten att ge uttryck åt min fasters liv och arbete, den litterära ikonen Joan Didion," sa Dunne inför premiären.

Joan Didion blev 87 år.