Förlovade sig på en fransk strand - nu utmanar syntduon French Beach

Här är veckans lista:

1. Linnea Andersson - Say u love me 2

099-10101



2. Niklas Hultberg - Vem

099-10102



3. Pink Spark - This too shall pass

099-10103



Utmanare:

French Beach - Impossible

099-10104



Rösta:

Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta 7 gånger varje vecka.

Varje samtal kostar 1 krona + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt på onsdag.

Det finns en maxgräns för hur länge man kan ligga på listan, tio veckor.

Vill du också vara med på Topplistan? Skicka in ditt bidrag här!

