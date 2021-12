E Försäkringskassa cerela pobuter thaj pobare kontrole kote popashe dikhela socialno ekonomikano pikodejba kova so o palune duj bersha barilo pana 35% procentija.

Odova so e kontrola barilji thaj so cerenape pobuter rodiba phandlo akaljeja, pana na mothovi amenje kobor cace but pare tane o prevara o fusket, phenela o Jan Erik Vaara.