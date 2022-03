45300 kronor har samlats in till Barncancerfonden för cancersjuke Joel som för fyra veckor sen drabbades av lymfcancer.

Joels mamma Ann Karlsson spelar ishockey i Forshaga IF, och det var lagkamraterna som startade insamlingen med målet att samla in 5000 kronor.

"Jag hann inte in i hallen ens förrän tårarna rann", säger Ann om känslorna under den match som pengarna samlades in i samband med.