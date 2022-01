Forskare: "Det krävs mer kunskap för att förutse skolattacker"

När en 15-åring gick till attack på sin skola i Eslöv i augusti förra året, skadades en lärare allvarligt. Redan innan dess hade pojken bland annat tagit med sig knivar till skolan, gett uttryck för nazistsympatier och också skrivit på nätet att han skulle gå till attack på en skola. Det sista var också något som FBI hade varnat svensk polis om.

Ekot har sökt polisen för att fråga om man borde agerat mer på de här varningssignalerna, men polisen avböjer en intervju med hänvisning till att man gör en intern utredning kring Eslövsattacken.

Efter attacken i Eslöv framkom att 15-åringen också skrivit ett manifest, genom ett smeknamn tackar han där en 16-åring som bor i Kristianstad. I förhör kallade han också 16-åringen för "blodsbroder".

Det är samma 16-åring som nu misstänks för knivdådet på en skola i Kristianstad i måndags, då en lärare och en elev skadades.

Också 16-åringen hördes av polisen redan under hösten. Han berättade då att han och 15-åringen delade ett intresse för massmord och skolskjutningar, men hänvisade till det som "skämt". Han beskrev till exempel att de tittat på videon som terroristen i Nya Zealand spelade in när han 2019 mördade 51 personer vid en moské, och att de redigerat in olika typer av musik på videor från massmord.

Polisen undersökte även 16-åringens dator, utan att hitta något av intresse i den. Inte heller i den övriga utredningen hittades något som kunde styrka att fler attacker var planerade, enligt polisen.

Det är viktigt att fler delar av samhället lär sig att förstå varningssignaler och den tankevärld som den här typen av attacker ofta inspireras av, säger Christer Mattsson.

– Den här kunskapen skulle behöva finnas i bredare lager, till exempel inom skola och ungdomsarbete för de har trots allt en mer nyanserad bild av att kunna bedöma hotbilden hos enskilda individer, säger han.

Polisen hänvisar till förundersökningssekretess gällande knivdådet i Kristianstad. 16-åringens försvarsadvokat har ännu inte återkommit till Ekot. 15-åringen dömdes i slutet av förra året, för bland annat mordförsök.