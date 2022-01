Förväntad smittotopp inom två veckor

När region Blekinge under fredagen höll pressträff om covidläget så förmedlades en lägesbild där smittspridningen allt jämt är på väg upp, och där ungefär hälften av de som testar sig är positiva. Men det finns ett stort mörkertal, tror Bengt Wittesjö.

Just nu vårdas 14 personer på sjukhus, och enligt Bengt Wittesjö är det allt fler som läggs in med, och inte på grund av, covid. Det rör sig om patienter med hjärtbesvär eller höftfrakturer som läggs in på grund av det, men som sedan också testar positivt för covid.