Fotografen Annika von Hausswolff är en mästare på osäkrade stämningar

Titel: Alternativ Sekretess

Fotograf: Annika von Hausswolff

Curator: Anna Tellgren

Plats: Moderna Museet i Stockholm

Pågår: till den 20 februari 2022

Bortvända ansikten, halvtrasiga neddragna persienner. Och nu en tapet med håligheter att gå vilse i och en sönderkramad nallebjörn som har titeln: The Body of Anthropocene.

Vad menas med det?



Att nu när människan fått naturen i sådan obalans att utvecklingen tycks okontrollerbar så är det en nalle vi behöver? Eller är det tryggheten vi måste lämna bakom oss?

Annika Elisabeth von Hausswolff som hon nu kallar sig lämnar ALLTID det där glappet i möjliga läsningar. Hemligheterna ruvar i vecken och de dolda ansiktena. Den osäkerheten är en av de saker som gör bilderna oavbrutet engagerande.

Vilken rivstart på en karriär påminns jag också om. Bilderna av nakna, livlösa kvinnokroppar i natur som hon gjorde redan som elev på Konstfacks fotolinje 1993 - det är idag svensk konst och fotohistoria.



Cirkeln sluts i den ganska nya serien Oh Mother, What Have You Done. Kvinnor i handbojor. De insamlade fotografierna har skannats på plexiglas som hon också målat på i klara färger. Ansiktena är återigen utsuddade. Är de här kvinnorna också offer eller är de kallt beräknande förövare?



Flera är otroligt vackra i kompositionen. På många sätt är det en frontalkrock mellan en lockande yta och ett innehåll som får mig att rygga bakåt. Men det är ju däri spänningen ligger. Och förstås i det korta frusna ögonblicket som härbärgerar en berättelse som kan veckla ut sig åt alla möjliga håll.