Framtidens äldreomsorg lyfts i Tomelilla

I valpodden hör vi under våren representanter från de partier som under mandatperioden har platser i kommunfullmäktige – och i Tomelilla deltog:

Per Gustafsson, Sverigedemokraterna

Sara Anheden, Socialdemokraterna

Per-Martin Svensson, Moderaterna

Leif Sandberg, Centerpartiet

Bo Herou, Kristdemokraterna

Mona Nihlén, Vänsterpartiet

Claes Melin, Miljöpartiet

Liberalerna i Tomelilla hade tyvärr inte möjlighet att närvara.