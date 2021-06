Musikalfilmen In the Heights lättsmält men uppiggande

Titel: In the Heights

Regi: Jon M Chu

Skapare: Lin-Manuel Miranda

I rollerna: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Olga Merediz, Leslie Grace, mfl

Betyg: 4 av 5

När musikalen "West side story" blev film i början av 60-talet sminkades de skådespelare som skulle spela puertoricanska kvinnor mörkare än deras egen hudfärg. Rita Moreno, själv från Puerto Rico, berättade det i en intervju för några år sedan.

Nu sextio år senare kommer "In the heights" på bio, också det en musikal om livet som immigrant på norra Manhattan. Och frågan om representation lever kvar om än i mer tidstypisk form: filmen har fått kritik för att skådespelarna är för ljushyllta.

Men även om rasismen verkar ha svårt att helt släppa greppet om Hollywood, är "In the heights" en helt annan berättelse än "West side story". Upphovsmannen Lin-Manuel Miranda är själv från området han berättar om och har puertoricansk bakgrund. Den handlar dessutom bara om den latinamerikanska befolkningens drömmar och förhoppningar.

Det är en nostalgisk och rytmisk fantasi, där gäng, knark och våld inte har någon plats. Men den väjer ändå inte för svåra ämnen.

I centrum strår Usnavi, som så många andra i kvarteret är hanfrån Dominikanska republiken. Han jobbar stenhårt i sin butik, men drömmer om att åka tillbaka och ta över pappans strandbar.

Runt honom kretsar vännerna: de som inte har råd att flytta till något bättre, som känner sig som svarta fåret på det fina universitetet, de som inte har några rättigheter eftersom de är papperslösa och de som måste flytta sin verksamhet vidare för att det börjar bli för dyrt i området.

Men livets sorger är lätta att bära så länge man får vara tillsammans, det är "In the heights" enkla men skickligt gestaltade budskap. Precis som i "Hamilton" består mycket av dialogen av rap och sång blandat, en rik och välskriven text som gör att filmen blir mer komplex än det som enbart når ögat. Vilket å andra sidan är mästerligt koreograferat.

Här finns också några musikalnummer som har potential att gå till filmhistorien. Som när den äldsta rollfiguren abuela Claudia (Olga Merediz spelade samma roll i originaluppsättningen) äntligen får sjunga ut i en rörande scen om minnena från Kuba.

In the heights har den där särskilda förmågan att skriva in sig i unga hjärtan. För oss andra är filmen som en glasstrut på stranden, lättsmält men oye, så uppiggande.