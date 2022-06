Fredricson VM-testar All In på Stadion

Blir det superhästen All In som Peder Fredricson tar med sig till VM i hoppning i augusti, den 16-årige valacken som Fredricson har ridit hem två OS-silver och ett OS-guld i lag tillsammans med.

Den här helgen testar världstrean formen på två av sina topphästar under prestigefyllda Global Champions Tour på Stockholms stadion: Catch Me Not och All In.