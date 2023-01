Omfattanade villabrand i Söderköping – "huset får brinna ned"

En omfattande villabrand utbröt i Snöveltorp, Söderköping vid 21:30 tiden under tisdagskvällen. En man i 55-års åldern i huset larmade själv om branden och lyckades ta sig ut ur huset.

Räddningstjänsten fick gå in med rökdykare men dessa fick avbryta insatsen. Villan får brinna ner under kontrollerade former med försök att rädda källaren.