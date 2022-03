Gäng gjorde inbrott i butik tre gånger

Under sportlovet hade en butik i Hörvik inbrott hela tre gånger. Det rapporterar Blekinge läns tidning.

Butiken är öppet dygnet runt men man kommer in vid bank-id. Under lovet visade övervakningskameran att ett gäng bröt sig in flera gånger och stal läsk, chips och energidryck för uppemot tre tusen kronor.