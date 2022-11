Mälartåg ställer in direkttågen Eskilstuna – Stockholm

I Mälartågs nya tågtidtabell som gäller från och med december blir det färre avgångar på linjen Eskilstuna-Arboga på dagtid och på Eskilstuna-Västerås linjen under helgerna.

För sträckan Eskilstuna-Stockholm ställs direkttågen Region Express in helt och det sker en utglesning av avgångarna under rusningstiden.

Samtidigt meddelar Mälartåg att man jobbar på att sätta in längre tåg på avgångarna under rusningstid. På sträckan Eskilstuna-Katrineholm-Norrköping fortsätter man att ersätta två av morgonavgångarna med buss, som det varit nu under hösten. Mälartåg säger att förändringarna i tidtabellen är ett försök att möta lokförarbristen.