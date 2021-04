Go'kvälls Inger Ljung Olsson drabbades plötsligt av hjärnhinneblödning

Inger Ljung Olssons låtlista:

Den här låten påminner om min barndom... Snickeboa från Emil i Lönneberga - Jan Olsson

Detta är mina ungdomsidoler... Queen - Bicycle Race

Den här låten påminner mig om min stora kärlek... Grandmaster Flash and the furious five - New York New York

Denna låt förknippar jag med min favoritplats... Timbuktu - Strö lite socker på mig

Om jag känner mig ledsen så spelar jag... Stevie Wonder - Do I do

Den bästa svenska låten... Wannadies - My home town

Denna låten säger något om mig... När en flicka talar skånska - Danne Stråhed