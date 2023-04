GP ljilja Guld spade pa e romani honorovo kultura

Sako bersh delinolpe Guld spade ane 8 kategorie e maj shukar invessitgaciaki zurnalistikake so kerdape ando them.

Jekh kotar o priso so dindjape pushol Storstadstidning - so kerdape pa honorovo kultura e romengi, ljilja e gazeta Göteborgs Posten. Göteborgs-Posten- On ane pire serie artiklia kede investigimi zurnalistika. "Mordet som splittrar ett folk – om romsk hederskultur som gått under radarn" – Mia Pettersson, Nana Eshelmann Håkansson, Sofia Boo, Jonas Lindstedt, Anna Tärnhuvud (Göteborgs-Posten).