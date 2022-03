Guide: Han har sett allt inför Oscars – här är filmerna du inte får missa

Från bäst till sämst på Oscarsgalan 2022

1. Licorice pizza (Bio)

Paul Thomas Andersons kärleksbrev till 70-talets San Fernando Valley är precis så fantastiskt som det låter. En vild, trevande och vardaglig liten berättelse som rymmer allt från ungdomskärlek till ett nystartat vattensängsimperium. En film att leva i och en film att se om och om igen.

2. Världens värsta människa (Bio)

Den norska filmen Världens värsta människa är en fin påminnelse om att vi lever våra liv framåt, men bara kan förstå dem genom att blicka bakåt. En film om att aldrig riktigt vara helt säker vad vi håller på med. Den handlar lite grann om allt och ingenting och den kommer att få dig att gråta.

3. The power of the dog (Netflix)

Regissör Jane Campion är oslagbar när det kommer till att peta pyspunka på uppblåsta manliga egon. En utmanande western med magiskt vackert foto där karaktärerna alltid rymmer mer än vad man tror. Blir snudd på ännu bättre om du ser den två gånger.

4. Drive my car (Snart på bio)

En stillsam japansk film om hur man lär sig att leva med sin sorg och om hur alla människor har sina egna brottningskamper. Och om konstens möjlighet att tala in i de människornas liv. Och om hur den når över alla språkliga barriärer. Samt om hur det är att glida runt i en röd Saab 900 på den japanska landsbygden.

5. Flykt (SVT Play)

Danmarks Oscarsbidrag som nominerats i tre kategorier är en animerad dokumentär om en flykting som för första gången berättar om sin flykt. Filmen går varsamt fram och berättelsen förstärks av den fantastiska och varierade animationen.

6. Dune (HBO Max)

Filmen för dig som vill känna dig pytteliten, när ett gigantiskt universum tornar upp sig med ökenplaneter, gigantiska sandormar och flygande baroner. 2021 års maffigaste filmupplevelse gör Frank Herberts romanklassiker rättvisa.

7. Summer of soul (Disney+)

Om du inte gillar soulmusik, så KOMMER du att gilla soulmusik efter att du sett den makalösa dokumentären Summer of Soul. Samma sommar som Woodstock samlades hundratusentals människor i Harlem för en gratisfestival med några av tidernas största namn inom soul, blues och gospel. Perfekt avvägd i sin klippning, ger den oss precis rätt mängd av artisternas framträdanden. Se den med volymen på max!

8. The Mitchells vs the machines (Netflix)

Av alla animerade filmer jag såg förra året är Mitchells vs The Machines helt klart i topp när det kommer till humor, karaktärer och en väloljad berättelse. Den kreativa och nyskapande animationen ger filmen ett fint driv och på köpet väcker den spännande tankar om sociala medier och gapet mellan barn och vuxna.

9. The lost daughter (Bio)

Om du vill se skådespeleri i världsklass ska du köpa biljett till The Lost Daughter med Olivia Colman och Jessie Buckley. En filmatisering av en Elena Ferrante-berättelse om en kvinna i övre medelåldern som åker ensam till en semesterort. Ingen är så bra som Olivia Colman på att berätta något stort genom att agera i väldigt små rörelser. Underbar, tung, oväntad och känslosam.

10. The tragedy of Macbeth (Apple TV+)

Regissör Joel Coen tar ett och annat ovanligt beslut för att berätta sin Macbeth. Svartvitt, 4:3, expressionism och en teatralisk känsla fångar ekande tomma slott, landsvägar och skogar. Och Kathryn Hunter gör ÅRETS prestation som alla tre häxorna. Shakespeare som du nog aldrig sett honom förut.

