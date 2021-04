Guide: Här Oscarsfilmerna du kan se i kväll

Långfilmer som nominerats till Oscars 2021 (och var du kan se dem):

10 nomineringar

Mank (Netflix)

6 nomineringar

The Father (Biopremiär senare 2021)

Judas and the Black Messiah (På bio eller SF Anytime)

Minari (Biopremiär senare 2021)

Nomadland (På bio)

Sound of Metal (Amazon Prime Video)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

5 nomineringar

Ma Rainey's Black Bottom (Netflix)

Promising Young Woman (Biopremiär 21 maj)

4 nomineringar

News of the World (Netflix)

3 nomineringar

One Night in Miami (Amazon Prime Video)

Soul (Disney+)

2 nomineringar

En runda till (På bio)

Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

Collective (HBO Nordic)

Emma. (Viaplay)

Hillbilly Elegy (Netflix)

Mulan (Disney+)

Pinocchio (Biopremiär 11 juni)

Tenet (Hyrfilm)

1 nominering

Better Days (Inget premiärdatum hittills)

Crip Camp (Netflix)

Da 5 Bloods (Netflix)

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix)

Greyhound (Apple TV+)

The Life Ahead (Netflix)

Love and Monsters (Netflix)

The Man Who Sold His Skin (Biopremiär 23 april)

The Midnight Sky (Netflix)

The Mole Agent (Cineasterna)

My Octopus Teacher (Netflix)

The One and Only Ivan (Disney+)

Onward (Disney+)

Over The Moon (Netflix)

Pieces of a Woman (Netflix)

Shaun the Sheep: Farmageddon (Cmore)

United States vs Billie Holiday (Biopremiär senare 2021)

White Tiger (Netflix)

Wolfwalkers (Apple TV+)

Quo Vadis Aida? (Draken film)

