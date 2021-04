Guldläge för De gröna när Merkels efterträdare ska utses

Om mindre än sex månader går Tyskland till val för att välja en ny förbundsdag, och därmed också en ny förbundskansler, och frågan om vilka som kommer att kandidera för att efterträda Angela Merkel går nu in i en intensiv slutfas.

Fram tills nyligen såg det ut som att också nästa tyska kansler skulle komma från Merkels kristdemokratiska läger, men efter att Kristdemokraterna rasat i opinionsmätningarna kan det tyska miljöpartiet, De gröna, få chansen att tillsätta Tysklands första gröna förbundskansler.

Startskottet för det som här i Tyskland kallas “die K-frage”, kanslerfrågan, går nu. Båda partier som i nuläget har en realistisk chans att få tillsätta kanslerposten har sagt att avgörandet om vem som ska bli deras galjonsfigur i valrörelsen ska fällas efter påsk, men innan pingst.

Störst är pressen på Kristdemokraterna, för samtidigt som tyskarna börjat inse att Angela Merkel efter sexton år som kansler faktiskt är på väg bort, så straffas partiet dubbelt i opinionsmätningarna, både för den röriga coronapolitiken och för en pågående korruptionsskandal. CDU:s nyvalde partiledare, Armin Laschet har fått klä skott för båda och bara var femte tysk ser honom som en lämplig kanslerkandidat. Det har öppnat upp för en utmanare med bättre opinionsstöd, partiledaren för CDU:s lilla systerparti i delstaten Bayern, CSU, Markus Söder.

Frågan är om han ens skulle anta utmaningen.

Medan Kristdemokraterna under coronaåret har gått från nästan 40 procent i väljarstöd till en bra bit under 30 procent, så har De gröna gjort en omvänd resa, och nafsar nu Kristdemokraterna i hälarna. Det ger partiet ett guldläge, just nu ser de ut att kunna bilda regering antingen med Kristdemokraterna, eller i en koalition med flera mindre partier. Då skulle partiets frontfigur bli Tysklands första gröna förbundskansler.

Frågan om vilket av de två språkrören det skulle bli är trixig. Det manliga språkröret, Robert Habeck, har gjort sig känd som en för Tyskland ny politikertyp, de uppkavlade skjortärmarnas man, handlingskraftig och avslappnad. Hans kvinnliga dito, Annalena Baerbock respekteras för sitt sakkunnande och i ett i övrigt helt manligt startfält är frågan om De gröna kan försvara ytterligare en manlig kanslerkandidat.