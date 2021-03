Gustav Ovland är en lycklig ägare av en stärkelsefabrik

Gustav Ovlands låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Perssons pack / 1000 dagar härifrån

Detta är mina ungdomsidoler... Nirvana / Come as you are

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Paolo Conte / Via con me

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Eldkvarn / Kärlekens tunga

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…Thåström / fanfanfan

Den bästa svenska låten... Isak Strand / Pick me up

Denna låt säger något om mig… Nas, Ms Lauren Hill / If I rule the world