Guy Pearce i film om konstförfalskaren som lurade Göring

Några av Guy Pearces största roller

1986–1989 – Mike Young i Grannar (TV-serie)

1994 – Adam / Felicia i Priscilla - öknens drottning

1997 – Ed Exley i L.A. konfidentiellt

2000 – Leonard Shelbey i Memento

2008 – Sergeant Matt Thompson i The Hurt Locker

2011 – Monty Beragon i Mildred Pierce (TV-serie)

2012 – Charley Rakes i Lawless

2013 – Aldrich Killian i Iron Man 3

2014 – Eric i The Rover

2016 – The Reverend i Brimstone

2021 - Han van Meegeren i The last Vermeer