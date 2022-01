Hade mängder med barnpornografi - 19-åring döms till skyddstillsyn

Orsaken till att det inte blir fängelsestraff är att brottet begicks när mannen var under 18 år och tingsrätten menar också att eftersom han dessutom är ostraffad och lever under ordnade former så ska han dömas till skyddstillsyn och genomgå ett behandlingsprogram inriktat på personer dömda för sexualbrott eller innehav och spridning av sexuellt övergreppsmaterial.